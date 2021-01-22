Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.