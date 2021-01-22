Ekonomi Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri gereğince ilanda belirtilen birimlerine Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 150 personel alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okan Üniversitesi.
Okan Üniversitesi.

Adayların ilanın yayımlandığı bugünden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlanla ilgili özel ve genel şartlarla ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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