Okmeydanı D’S Damat mağazasında yeni sezon fırsatları

D’S Damat’ın farklı erkekleri kucaklayan çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu Okmeydanı mağazasında müşterileri ile buluşuyor! Kendine has, güçlü ve rahat bir stil arayan her erkeğin kendisi için bir şey bulabileceği bu seçki yeni sezona özel %30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile şimdilik yalnızca Okmeydanı D’S Damat mağazasında!

Mağazalarda Randevu Hizmeti

Mağazada randevu dönemi başladı! Dilerseniz 0850 800 63 23 özel müşteri hattından randevu alabilir, hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinizde yaşayabilirsiniz.