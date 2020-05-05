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Ekonomi Okmeydanı DS Damat mağazasında yeni sezon fırsatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Okmeydanı D’S Damat mağazasında yeni sezon fırsatları

Enerjini yüksek tut! D’S damat Okmeydanı mağazası yeni sezona fırsatlar ile dönüyor. Yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatını kaçırmayın.

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D’S Damat’ın farklı erkekleri kucaklayan çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu Okmeydanı mağazasında müşterileri ile buluşuyor! Kendine has, güçlü ve rahat bir stil arayan her erkeğin kendisi için bir şey bulabileceği bu seçki yeni sezona özel %30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatı ile şimdilik yalnızca Okmeydanı D’S Damat mağazasında!

Mağazalarda Randevu Hizmeti

Mağazada randevu dönemi başladı! Dilerseniz 0850 800 63 23 özel müşteri hattından randevu alabilir, hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinizde yaşayabilirsiniz.

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