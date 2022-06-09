Ekonomi Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

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