Ekonomi OPEC kararına rağmen brent petrolün varili 31 dolar seviyesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OPEC kararına rağmen brent petrolün varili 31 dolar seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı, Avrupa ülkeleri ve ABD'de 'paskalyadan önceki cuma' tatili sebebiyle bugün kapalı olan piyasalarda 31,82 dolar seviyesinde bulunuyor. OPEC üyelerinin üretimlerinde kesinti miktarının günlük 15-20 milyon varilden az olması ve küresel ham petrol stoklarındaki artışın süreceği beklentisi, fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Dün 33,87 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 32,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,1 düşüşle 31,82 dolar, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 23,21 dolar seviyesindeydi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkeler arasında dün başlayan toplantıdan bu sabah karar çıktı. Toplantıda OPEC olarak bilinen grubunun toplam üretim miktarını 1 Mayıs-30 Haziran arasında günlük 10 milyon varil azaltma kararı alındı.

STOKLAR FİYAT ÜZERİNDE BASKI KURUYOR

Söz konusu kesinti miktarının piyasalar tarafından beklenen günlük 15-20 milyon varilden az olması ve küresel ham petrol stoklarındaki artışın süreceği beklentisi, fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.

15 MİLYON VARİL ARTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Bu yılın ikinci çeyreğinde küresel petrol arzının günlük 15 milyon varil artması öngörülürken ABD, Norveç ve Brezilya gibi OPEC üyesi olmayan ülkelerin petrol üretimlerini düşürmemesi halinde, dünya genelinde ham petrol stoklarında kapasite kalmama riski bulunuyor.

  • Brent petrolde teknik olarak 32,05 ile 32,45 dolar aralığının direnç, 31,65 ile 31,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı
EKONOMİ
OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı
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