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Ekonomi OPEC, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı düzenledi
DÜNYA EKONOMİSİ

OPEC, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısı düzenledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol piyasasının durumunu ve üye ülkelerin ham petrol üretim kesintilerini incelemek amacıyla Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısı düzenledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü tarafından, "Petrol piyasasının istikrara kavuşması ve yeniden denge sağlanması için tüm üye ülkelerin üretim kesintisine yüzde 100 oranında uyması çok önemli" bildirisi duyuruldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

OPEC'ten yapılan açıklamada, dün akşam sona eren 19'uncu JMMC toplantısında, 6 Haziran'da OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük 9,7 milyon varillik petrol üretim kesintisini haziran sonundan temmuz sonuna kadar uzatma kararı aldığı hatırlatıldı.

  • ''OPEC '' adıyla bilinen grubun mayıs ayında toplam üretim kesintisi miktarını yüzde 87 oranında yerine getirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Petrol piyasasının istikrara kavuşması ve yeniden denge sağlanması için tüm üye ülkelerin üretim kesintisine yüzde 100 oranında uyması çok önemli." ifadeleri kullanıldı.

OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı
EKONOMİ
OPEC ve OPEC dışı ülkeler petrol üretimini azaltma kararı aldı

Gönüllü kesinti yapıyorlar

Buna göre, mayıs ayında kotalarının üzerinde üretim yapan Irak ve Kazakistan'ın temmuz, ağustos ve eylül aylarında daha fazla kesinti yapmak için planlarını JMMC'ye sunduğu belirtilirken, kotalarının üzerinde üretim yapan diğer ülkelerin ise 22 Temmuz'a kadar planlarını sunacağı kaydedildi.

  • Ayrıca, OPEC üyelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Oman'ın bu ay için toplam petrol üretimlerinde gönüllü olarak günlük 1,2 milyon varillik kesinti yapacağı bildirildi.

OPEC'in bir sonraki JMMC toplantısı 14-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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