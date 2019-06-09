Operasyonel kiralamada 805 milyon TL’lik yatırım

Operasyonel kiralama sektörü, 2019 yılının ilk çeyreğinde 805 milyon TL yatırım yaparak satılan yeni otomobillerin yüzde 10’u olan 6 bin 700 adet yeni aracı filosuna kattı. Özellikle şirketlerin son yıllarda araç satın almak yerine, kiralama işine yönelmesi ile sektörde yatırım hacmi de arttı. Söz konusu yatırım ile birlikte aktif büyüklüğü 28 milyar 600 milyon TL olan sektörün filosundaki toplam araç sayısı da 305 bin adet olarak gerçekleşti.

6 BİN 700 YENİ ARAÇ

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı 2019 yılının Ocak-Mart dönemine ait raporunu açıkladı. Buna göre, ilk 3 aylık dönemde Renault yüzde 26,2’lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault’u yüzde 13,3 ile Volkswagen, yüzde 13,2 ile Fiat, yüzde 10,3 ile Ford markaları takip etti.

RİSK YÖNETİMİ DAHA ÖNEMLİ

İnan Ekici

TOKKDER Başkanı İnan Ekici, “Zaten sınırlı olan kaynakların verimli kullanımı ve risk yönetimi şirketler için her zamankinden daha önemli bir hale geldi. İşte tam bu noktada, risklerini azaltarak kaynaklarını verimli kullanmak isteyen şirketler araç ihtiyaçlarını karşılamak için satın alma alternatifi yerine operasyonel kiralama yöntemini tercih etmeye devam ediyor” dedi.