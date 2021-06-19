Ekonomi 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
EMLAK

1280 metrelik tünelde ışık görüldü

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Çevre Yolu’nda 1280 metre uzunluğundaki çift tünelin bugün itibarıyla açıldığını ve ışığın görüldüğünü söyledi. Her iki tüpte 692 metre iç kaplama betonunun da tamamlandığını kaydeden Vali Sonel, beton ve üstyapı imalatlarının akabinde elektromekanik imalatlarının da yapılmasıyla birlikte Terzili Tüneli’nin trafiğe açılmaya hazır olacağını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Ordu Çevre Yolu’ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu’ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü

Vali Tuncay Sonel, beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile birlikte yapımı hızla devam eden Ordu Çevre Yolu ile Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolunda incelemelerde bulundu.

Ordu Çevre Yolu’nda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde 1280 metre çift tüpten oluşan Terzili Tüneli’nin sol tüp kazı çalışmalarını Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile birlikte izleyen Vali Tuncay Sonel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ordu Çevre Yolu’ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü
Ordu Çevre Yolu’ndaki 1280 metrelik tünelde ışık görüldü

Ordu Çevre Yolu’nda geçen yıl bu vakitlerde çalışma olmadığını, Ordu için önemli olan çevre yolunda tekrar çalışma başlatılması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirten Vali Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun destekleriyle Ordu Çevre Yolu’nun yapımına tekrar 9 ay önce başlandığını ve kısa sürede çok hızlı ilerlediğini hatırlatarak, “Karayolları teşkilatımız ve yüklenici firma bir kısa bir sürede 1280 metre uzunluğundaki çift tünelimizi bugün itibarıyla açmış olduk. Terzili Tünelimizde ışığı gördük. İnşallah viyadüklerle de Melet Irmağı’nı aşacağız. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun” diye konuştu.

Her iki tüpte 692 metre iç kaplama betonunun da tamamlandığını kaydeden Vali Sonel, beton ve üstyapı imalatlarının akabinde elektromekanik imalatlarının da yapılmasıyla birlikte Terzili Tüneli’nin trafiğe açılmaya hazır olacağını ifade ederek, “Hem çevre yolumuzun hem de hastane inşaatımızın çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında, şehir merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak olan bu yolla birlikte sosyoekonomik açıdan bölgeye katkısı büyük olacak“ dedi.

Ordu Topçam Ayrımı Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolundaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.
Ordu Topçam Ayrımı Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolundaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Vali Tuncay Sonel, daha sonra beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile birlikte Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yoluna geçerek burada devam eden çalışmaları da yerinde inceledi ve binasında Karayolları Şefi Önder Aydın’dan brifing aldı.

Ordu Topçam Ayrımı Ulubey-Gürgentepe-Gölköy yolundaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Vali Tuncay Sonel, inceleme gezisi sırasında yol yapımında çalışan işçilerle de bir süre sohbette bulundu, onlara karpuz ikram etti ve işlerinde kolaylıklar dileyerek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

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Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor: Dev tüneller ulaşıma açılıyor
FOTOĞRAF 9
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Karadeniz Sahil Yolunun Bartın - Kastamonu güzergahında yer alan ve daha önceki yıllarda yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 1100 metre uzunluğundaki T-1 tünelinin ardından 1600 metre uzunluğundaki T-2 ve 2350 metre uzunluğundaki T-3 tünellerinde de sona yaklaşıldı.
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Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı, gidiş-geliş çip tüp, çift şeritli T-2 ve T-3 tünellerinin Haziran ayında ulaşıma açılması bekleniyor.
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Aynı güzergahın devamında yer alan 4600 metre uzunluğundaki T-4 ve 3100 metre uzunluğundaki T-5 tünellerinde ise çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.
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Toplam uzunluğu 27 kilometreyi bulan tüneller, viyadükler ve duble yol ağları ile bölgede ulaşım daha güvenli ve daha konforlu bir şekilde sağlanacak. 1,5 saatlik mesafe ise 25-30 dakikaya düşecek.
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Keskin virajları, dik rampaları nedeniyle yağışlı havalar ve kış koşullarında ulaşımda büyük zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara da davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.
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Yakın tarihte hizmete sunulacak olan yeni tüneller ve yol ağlarıyla beraber bölgede başta deniz ve doğa turizminin gelişmesi, tarım faaliyet yelpazesinin genişlemesi, sanayi alanları ile birlikte istihdam oluşturacak yeni yatırımların çoğalması bekleniyor.
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30 yıl boyunca bölgede kamyonculuk yaptığını ve yollar nedeniyle çok sıkıntılar çektiklerini söyleyen bölge sakinlerinden Sefer Demir, “Yeni yolumuz yapıldı. Ama önceden çok sıkıntı çektik eski yollarda. Yaklaşık 1968 yılında yapıldı. Benim kamyonculuk yıllarım oldu 30 yıl kadar. Çok sıkıntı çektik. Allah razı olsun şimdi yeni yolumuz açıldığı zaman bu yol çalışacak. Turizme de çok katkısı olacak. Bartın Cide arası devamı da var bu yolun. Yaklaşık 3 tane tünelimiz şu anda hazır. En yakın zamanda açılış olacak inşallah. Bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızı, Ulaştırma Bakanımızı hepsini bekliyoruz buraya. Hayırlısıyla çok iyi olacak milletimiz için vatanımız için şeklinde konuştu.
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Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor: Dev tüneller ulaşıma açılıyor
Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Bartın'da inşa edilen dev tüneller ve viyadükler yakın tarihte hizmete alınacak. Keskin virajları ve dik rampaları nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşatan, ölümcül kazalara da davetiye çıkaran tek şeritli mevcut yol ağı ise sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak.


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