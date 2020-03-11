Ekonomi Klasik otomobilini 100 bin liraya restore ettirdi 200 bin liraya bitecek gibi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ordu haberleri: Klasik otomobilini 100 bin liraya restore ettirdi!

Klasik otomobilini 100 bin liraya restore ettirdi: 200 bin liraya bitecek gibi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan Şakir Karaoğlanoğlu, bir süre önce satın aldığı 1960 model klasik otomobiline yaklaşık 100 bin TL harcayarak restore etti. Aracın yaklaşık 35 bin TL’lik daha restorasyon masrafı olduğunu ifade eden Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki otomobilinin herkesin ilgisini çektiğini söyledi. Karaoğlanoğlu, "Tam olarak restore edildiğinde 200 bin liraya bitecek gibi” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi İHA
Şakir Karaoğlanoğlu
Şakir Karaoğlanoğlu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan müteahhit Şakir Karaoğlanoğlu, yaklaşık 9 ay önce 1960 model klasik otomobili hurda olarak yaklaşık 70 bin TL’ye satın aldı. Klasik otomobillere ilgisi olan Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki aracını orijinale uygun olarak yaklaşık 8 aylık bir süre içinde yaklaşık 100 bin TL harcayarak kullanılabilir hale getirdi.

Şuan trafiğe uygun hale getirilen ancak bazı eksikleri bulunan otomobilini satmayı düşünmeyen Karaoğlanoğlu, aracını tamamladığında oğluna miras olarak bırakmayı düşündüğünü, satmayı istemediğini ifade etti.

Klasik otomobilini 100 bin liraya restore ettirdi
FOTOĞRAF 7
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Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan müteahhit Şakir Karaoğlanoğlu, yaklaşık 9 ay önce 1960 model klasik otomobili hurda olarak yaklaşık 70 bin TL’ye satın aldı.
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Klasik otomobillere ilgisi olan Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki aracını orijinale uygun olarak yaklaşık 8 aylık bir süre içinde yaklaşık 100 bin TL harcayarak kullanılabilir hale getirdi.
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Şuan trafiğe uygun hale getirilen ancak bazı eksikleri bulunan otomobilini satmayı düşünmeyen Karaoğlanoğlu, aracını tamamladığında oğluna miras olarak bırakmayı düşündüğünü, satmayı istemediğini ifade etti.
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“Türkiye’de parçalarını bulmak zor” Daha önceden 76 model bir aracı olan ve onu restore ettiremediği için şimdi klasik otosunu satın alan Karaoğlanoğlu, “Daha sonra İstanbul’da bu araç denk geldik. Aracı hurda olarak çekme belgeli şekilde satın aldım. 8 aylık bir tamirat sürecinden sonra bu hale getirebildim. Eksiklerimiz var, Türkiye’de parçalarını bulmak çok zor, sıkıntı yaşıyoruz ama yavaş yavaş tamamlamaya devam edeceğim” dedi.
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“Bana bu araç şuanda 170 bin lirayı buldu” diyen Karaoğlanoğlu, “Yaklaşık 35 bin lira kadar daha maliyeti olacak. Zaten bu tarz araçları satmak için yapmıyoruz. Meraklı arkadaşlarımızla birlikte toparlıyoruz. 70 bin liraya satın alıp, 95 bin lira kadar masraf ettim. Tam olarak restore edildiğinde 200 bin liraya bitecek gibi” şeklinde konuştu.
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“Aracı satmayı düşünmüyorum” Özenle restore ettirdiği aracını satmayı düşünmediğini ve oğluna miras olarak bırakmayı hedeflediğini ifade eden Karaoğlanoğlu, “İnsanların tepkisi de çok güzel, düğünlere ve sünnetlere istiyorlar. İnsanlar bunu görünce genelde yola gidilmez diye düşünüyor, trafikte görünce de şaşırıyor, merak uyandırıyor” ifadelerini kullandı.
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Aracın şuan üzerinde takılı olan plakanın klasik otomobilinin ilk satın alındığı zamanki plaka olduğunu, uzun arayışlar sonrası bu plakayı bulduğunu söyleyen Karaoğlanoğlu, motorunun da orijinal olduğunu sözlerine ekledi.
Klasik otomobilini 100 bin liraya restore ettirdi
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Şakir Karaoğlanoğlu, bir süre önce satın aldığı 1960 model klasik otomobiline yaklaşık 100 bin TL harcayarak restore etti. Aracın yaklaşık 35 bin TL'lik daha restorasyon masrafı olduğunu ifade eden Karaoğlanoğlu, 60 yaşındaki otomobilinin herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

“Türkiye’de parçalarını bulmak zor”

Daha önceden 76 model bir aracı olan ve onu restore ettiremediği için şimdi klasik otosunu satın alan Karaoğlanoğlu, “Daha sonra İstanbul’da bu araç denk geldik. Aracı hurda olarak çekme belgeli şekilde satın aldım. 8 aylık bir tamirat sürecinden sonra bu hale getirebildim. Eksiklerimiz var, Türkiye’de parçalarını bulmak çok zor, sıkıntı yaşıyoruz ama yavaş yavaş tamamlamaya devam edeceğim” dedi.

“Bana bu araç şuanda 170 bin lirayı buldu” diyen Karaoğlanoğlu, “Yaklaşık 35 bin lira kadar daha maliyeti olacak. Zaten bu tarz araçları satmak için yapmıyoruz. Meraklı arkadaşlarımızla birlikte toparlıyoruz. 70 bin liraya satın alıp, 95 bin lira kadar masraf ettim. Tam olarak restore edildiğinde 200 bin liraya bitecek gibi” şeklinde konuştu.

Karaoğlanoğlu, motorunun da orijinal olduğunu söyledi.

“Aracı satmayı düşünmüyorum”

Özenle restore ettirdiği aracını satmayı düşünmediğini ve oğluna miras olarak bırakmayı hedeflediğini ifade eden Karaoğlanoğlu, “İnsanların tepkisi de çok güzel, düğünlere ve sünnetlere istiyorlar. İnsanlar bunu görünce genelde yola gidilmez diye düşünüyor, trafikte görünce de şaşırıyor, merak uyandırıyor” ifadelerini kullandı.

Klasik otomobil.

Aracın şuan üzerinde takılı olan plakanın klasik otomobilinin ilk satın alındığı zamanki plaka olduğunu, uzun arayışlar sonrası bu plakayı bulduğunu söyleyen Karaoğlanoğlu, motorunun da orijinal olduğunu sözlerine ekledi.

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