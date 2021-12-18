Ekonomi Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Ordu Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ordu Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmekte.

Son başvuru tarihi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün geçerli.

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