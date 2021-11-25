Ekonomi Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
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Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Ordu Üniversitesi, 37 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 23 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ordu Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

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