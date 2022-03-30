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Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.500 Orman Muhafaza Memuru, 283 Orman Mühendisi ve 50 Orman Endüstri Mühendisi alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ilan metinlerinde belirtilen şartları taşıyan adayların 4 - 10 Nisan 2022 tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

1.500 Orman Muhafaza Memuru alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

283 Orman Mühendisi alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

50 Orman Endüstri Mühendisi alım ilanına ulaşmak için tıklayınız

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