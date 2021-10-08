Ekonomi Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı

Orman Genel Müdürlüğü, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Müdürlük, alımların 7 Ekim'de resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alım ilanı
Orman Genel Müdürlüğü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” Ek-1’de yer alan pozisyonlara Ek-2’de belirtilen mezuniyetlerden toplam 47 (Kırk yedi) adet sözleşmeli personel alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Düzcede duygulandıran görüntü

Düzce'de duygulandıran görüntü

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmadı.
Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü.
Mete Gazozun acı günü

Anneannesi kazada hayatını kaybetti.

​Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var.

​Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı.

Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi.

​Milli geliri yüzde 7 artıracak.

'Hazırlanın intikam başlıyor'

'Hazırlanın intikam başlıyor'

​Fransa'da camiye tehdit mektubu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

​TÜGVA'lı gençler, geceyi Büyükada'daki vakıf binasının önünde geçirdi.
Afganistan açlıkla boğuşuyor

Afganistan açlıkla boğuşuyor

​Kendi ülkelerinde mülteci oldular.

​Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini bu fotoğraf ile andı.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.