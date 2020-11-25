Ormandan topladıkları mantarları kilosunu 30 liradan satıp geçimini sağlıyor

Sonbahar yağmurlarından sonra ormanlık alanda çıkan mantarları toplayıp, kilosunu 30 TL’den satan vatandaşlar elde ettikleri gelir ile geçim sağlıyor.
- İlçeye Bağlı Yenikışla Mahallesinden Aslı Uysal (42), bölgede mantarların çıkmaya başladığını belirterek, “Ailemizle birlikte gidip topluyoruz. Bizim mantar sattığımızı öğrenen vatandaşlarımızda topladıkları mantarları bize getiriyor.
Her sonbaharda yaklaşık 1 veya 1.5 ay mantar ticareti yapıyoruz. İyi gelir sağlıyoruz. Çok mutluyuz. Mantar parası ile evimizi geçindiriyoruz” dedi.