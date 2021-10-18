Ekonomi Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden personel alımı
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Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden personel alımı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinden personel alımı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; personel alımı için 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden uzman yardımcısı için P3 ve P1, idari memur için P93 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcısı için İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça Yabancı Dil Sınavı'ndan 2019, 2020 veya 2021 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.

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