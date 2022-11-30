Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Yerli savaş uçağı ete kemiğe büründü: İlk kez montaj hattında görüntülendi

Savunma tarafından peş peşe heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Tayfun, Cenk ve Gezgin füzelerinin ardından piste çıkan ilk insansız süpersonik savaş uçağı Kızılelma nefesleri keserken bir görüntü de TUSAŞ'tan geldi. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gelecek yıl hangardan çıkmaya hazırlanan Milli Muharip Uçak'ın ete kemiğe bürünmüş ilk halini gündemine aldı.