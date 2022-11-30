Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversite'nin akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında 40 Araştırma Görevlisi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;

İlanın Başlama Tarihi: 25.11.2022

Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 13.12.2022

Sınava Giriş Tarihi: 16.12.2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi: 20.12.2022

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