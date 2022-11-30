Orta Doğu Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;
İlanın Başlama Tarihi: 25.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 13.12.2022
Sınava Giriş Tarihi: 16.12.2022
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 20.12.2022
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre;
İlanın Başlama Tarihi: 25.11.2022
Son Başvuru Tarihi: 09.12.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 13.12.2022
Sınava Giriş Tarihi: 16.12.2022
Sonuçların Açıklanma Tarihi: 20.12.2022
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.