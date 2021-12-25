Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
​Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekiyor.

Son başvuru tarihi 10 Ocak 2022 olarak duyuruldu.

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