Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 18 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 5 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
​Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte.

Son başvuru tarihi 19 Kasım 2021 olarak duyuruldu.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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