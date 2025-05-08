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Oruç Reis’ten Somali'de tarihi keşif: Türkiye yeni kaynağın yüzde 30’unu alacak

Oruç Reis’ten Somali'de tarihi keşif: Türkiye yeni kaynağın yüzde 30’unu alacak

11:598/05/2025, Perşembe
AA
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Oruç Reis araştırma gemisi.
Oruç Reis araştırma gemisi.

Oruç Reis araştırma gemisi, Somali açıklarında yürüttüğü çalışmalar sonucunda 20 milyar varil petrol rezervi tespit etti. Bu dev keşiften Türkiye’nin yüzde 30 oranında gelir elde edeceği bildirildi.

Somali basınına göre
Oruç Reis
arama gemisi, Somali açıklarında 20 milyar varil petrol keşfetti. Petrol rezervleri üç keşif bloğuna yayılmış durumda ve her blok yaklaşık 10 milyar varil petrol içeriyor. Üçüncü blok aktif olarak araştırılmaya devam ediyor ve daha fazla bulgu bekleniyor. İki ülke arasındaki anlaşmaya göre keşfedilen petrol gelirinin yüzde 30'u Türkiye'nin olacak.

"Doğu Afrika hedefleri için önemli bir atılım"


Ülke basını, bunun Ankara'nın Doğu Afrika'daki derinleşen enerji hedeflerinde önemli bir atılımı işaret ettiğini aktardı. Üçüncü blok ise aktif keşif altında kalmaya devam ediyor ve sonuçlar ağustos ayına kadar açıklanacak. Bu bloktaki petrolün kalitesi ve derecesi, Türkiye'deki laboratuvar analizlerinin ardından belirlenecek.





Türkiye'nin keşfedilen petrolden elde edilecek karın yüzde 30'unu alacağı bildiriliyor.


Oruç Reis ekim ayında Somali'ye ulaşmıştı


İlk kıtalararası görevine başlayan Oruç Reis araştırma gemisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Ekim’de Dolmabahçe’den Somali'ye uğurlanmıştı. Yaklaşık 3 haftalık yolculuğun ardından Mogadişu Limanı'na ulaşan Oruç Reis'i karşılayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,
"Somali kara alanlarında da petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yürüteceğiz. Böylece deniz alanlarındaki işbirliğimizi daha da genişletmiş olacağız."
demişti.
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