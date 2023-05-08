OSB'lere Togg ile uyumlu şarj istasyonları kurulacak

"60'ın üzerinde şehirde 400'den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere 600'e yakın istasyon, 1000'in üzerinde soket ve 40 megavat saatin üzerinde kurulu güce sahibiz. Türkiye'de sanayi üretiminin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği OSB'lerde, Eşarj olarak kuracağımız yüksek hızlı şarj istasyonlarıyla halkımıza en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. OSBÜK ile yaptığımız işbirliği ilk etapta faal 272 OSB'yi kapsamakla beraber önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni bölgeleri de kapsayacak. OSB'lerde kuracağımız tüm Eşarj istasyonları aynı anda 2 aracı şarj edebilen, DC ve enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan cihazlar olacak. Bu bağlamda Eşarj ile tüm OSB'lerin karbon salımlarını dünya standartlarına uygun şekilde ölçmek, iyileştirmek ve 'iklim değişikliği' ve 'yeşil dönüşüm' politikalarına uyumun sağlanması ve farkındalığın artırılması için önemli bir adım olacak. Eşarj olarak müşterilerimize en iyi ve en hızlı deneyimi yaşatmaya devam etmek için de yıl sonuna kadar 81 ilimizde en az 1 yüksek hızlı şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruz."