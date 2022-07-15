Ekonomi Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
BASIN İLAN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 14 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.

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