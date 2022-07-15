Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen kadrolara toplam 10 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.
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