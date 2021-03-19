OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

OSTİM Teknik Üniversitesi, ''Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır'' denilmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, akademik personel alımları için başvuru süresi/yeri, aranan özel/genel şartlar ve diğer ayrıntılara