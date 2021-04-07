OSTİM Teknik Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı

İstanbul Beykoz Üniversitesinde gerçekleşen imza törenine; Beykoz Üniversitesinden, Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Baki Aksu, Prof. Dr. Selahattin Kuru, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak; OSTİM Teknik Üniversitesinden, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Genel Sekreter Zeki Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı Esra Demirci, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Doğan Karadoğan katılım sağladı.

ALYO ve ALFA Projesini Olası Marmara Depremi İçin Hayata Geçiriliyor

İstanbul için olası Marmara depremi Afet Lojistik Yönetimi Projesi (Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO) ve Acil Lojistik Yardım Ağ Yapısı (ALYA)) projesiyle, ihtiyaçların tespiti, lojistik senaryosunun yazılması, prototip uygulama ve konsept geliştirme çalışmaları, senaryoya dayalı tatbikatlar, izleme ve alınan dersler gibi çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Proje Marmara’da uygulandıktan sonra uluslararası pazara da ihraç edilecek.