Ekonomi OSTİM Teknik Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı
İŞ DÜNYASI

OSTİM Teknik Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı

OSTİM Teknik Üniversitesi, Beykoz Üniversitesiyle İstanbul ili için olası Marmara depremi Afet Lojistik Yönetimi Projesi (Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO) ve Acil Lojistik Yardım Ağ Yapısı (ALYA)) projesini hayata geçirmek için ikili iş birliği protokolü imzaladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
OSTİM Teknik Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı
​OSTİM Teknik Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi arasında ikili iş birliği protokolü yapıldı.

İstanbul Beykoz Üniversitesinde gerçekleşen imza törenine; Beykoz Üniversitesinden, Rektör Prof. Dr. Mehmet Durman, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Baki Aksu, Prof. Dr. Selahattin Kuru, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ezgi Uzel Aydınocak; OSTİM Teknik Üniversitesinden, Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Genel Sekreter Zeki Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı Esra Demirci, Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Dr. Doğan Karadoğan katılım sağladı.

ALYO ve ALFA Projesini Olası Marmara Depremi İçin Hayata Geçiriliyor

İstanbul için olası Marmara depremi Afet Lojistik Yönetimi Projesi (Acil Lojistik Yardım Operasyonları (ALYO) ve Acil Lojistik Yardım Ağ Yapısı (ALYA)) projesiyle, ihtiyaçların tespiti, lojistik senaryosunun yazılması, prototip uygulama ve konsept geliştirme çalışmaları, senaryoya dayalı tatbikatlar, izleme ve alınan dersler gibi çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Proje Marmara’da uygulandıktan sonra uluslararası pazara da ihraç edilecek.

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