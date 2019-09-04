Ostim ve Antalya OSB’den sanayide güç birliği

Anlaşmayla; iki şirket iş birliği içerisinde bilgi ve birikimlerini paylaşacak, saha ziyaretleri gerçekleştirecek. Ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek. Uzmanlık alanlarına göre taraflar arasında karşılaştırma yapılabilecek ve örnek uygulamalar yerinde incelenebilecek. Ortak proje başvurusuna da yer veren protokol, ihtiyaç olması halinde diğer tarafın onaylaması durumunda uzman havuzundan faydalanabilme imkanı sağlıyor. Ostim Teknopark A.Ş. ve Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş.; üniversite-sanayi iş birliği ve protokoller kapsamında proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar vb. çeşitli etkinlik faaliyetlerini de ortak olarak düzenleyebilecek.

HEDEF ÜLKEYİ KALKINDIRMAK

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin, ülkemizin çok önemli bir sanayi bölgesi olduğunu söyledi. Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, da temel amaçlarının ülke kalkınması olduğunu bildirdi.