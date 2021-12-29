Ekonomi Otel kiralama ihalesi
BASIN İLAN

Otel kiralama ihalesi

Köyceğiz Belediyesi mülkiyetinde bulunan 71 odalı otel 10 yıllığına kiraya verilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Otel kiralama ihalesi
Muğla Köyceğiz.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ulucami Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan 2.948 m² yüzölçüme sahip otelin kiralama ihalesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 15.00’de 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Arttırma Usulü” ile Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacak.

İsteklilerin ihale günü saat 11.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlayıp Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

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