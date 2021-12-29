Otel kiralama ihalesi

Ekonomi

Prototip Togg’da değişen özellikler

İlk prototip tanıtımı 2019'da yapılan Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un tasarımında değişiklikler yapıldı. Yeni açıklanan logo aracın ön tarafına uygulanmaya başladı. Metalik gri olan logo aracın rengine göre renk değişimi gösterecek. Kamera biçiminde olan yan dikiz aynalar ve içe dönük kapı kolları klasik hale getirildi.