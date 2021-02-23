Ekonomi Otel ve müştemilat kiraya verilecek
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Otel ve müştemilat kiraya verilecek

Sinop İl Özel İdaresi, 10 yıllığına otel kiraya vereceğini duyurdu. İhale, açık teklif usulü olup, 10 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Mülkiyeti Sinop İl Özel İdaresine ait Türkeli İlçesi, Güzelkent Köyü ve ilanda konumu belirtilen otel ve müştemilatının 10 (On) yıl süreliğine eşyalı olarak, 3 yıllık kirasının peşin olarak alınması şartı ile, 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesine (Açık Teklif Usulü) göre 10/03/2021 Çarşamba günü İl Özel İdaresi İl Encümen Toplantı Salonunda saat 14.30’da kiralanmak suretiyle ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihaleye ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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