Ekonomi Otelciler belediyelerden vergi ve harçların ertelenmesini istedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otelciler belediyelerden vergi ve harçların ertelenmesini istedi

Türkiye Otelciler Birliği'nce üyelerinin bulunduğu illerin belediyelerine ve İstanbul’daki ilçe belediyelerine yazı gönderilerek, belediye harç ve vergi ödemelerinin üç ay ertelenmesi çağrısında bulunuldu.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜROB, üyelerinin bulunduğu tüm illere ve İstanbul’daki ilçe belediyelerine bazı talepler iletti.

TÜROB, koronavirüs salgınının şehir ekonomilerine ve sektöre olumsuz etkilerinin azaltılması, işletmelerin istihdam ve işletme yapısının ayakta tutulabilmesine yönelik tedbirler çerçevesinde belediye harç ve vergi ödemelerinin 3 ay ertelenmesi çağrısında bulundu.

Vergi ve harçların cezasız ve faizsiz ertelenmesi talebi

TÜROB tarafından, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Muğla, Eskişehir, Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere üyesi bulunan tüm illerin belediyelerine gönderilen yazıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli turizm işletmelerinin tüm belediye vergi ve harçlarının ödemelerinin cezasız ve faizsiz olarak 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelenmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

Yazıda, dünyada turizmin tüm çeşitleri ile durma noktasına geldiği, sektörel durmanın, emek verilmiş eğitimli personelin kaybının göze alınamaz olduğunu değerlendiren kamu otoritesinin de sektöre desteklerini açıkladığı, vergi ve benzeri yükümlülüklerin bir kısmının ödemelerini 6 ay ertelediği hatırlatıldı.

Bu arada, işletmelerin sorumlu olduğu bedel-vergiler ve belediye harçları şöyle:

  • "Su/atık su bedeli, doğal gaz bedeli, emlak vergisi 1. taksiti, çevre temizlik vergisi 1. taksiti, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi. İşgal harcı, yapı kullanma izin harcı, iş yeri açma çalışma izni harcı."

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