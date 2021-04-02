Ekonomi Otobüs seferlerinde nefes aldıran karar Sefer sayısı 900 oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüs seferlerinde nefes aldıran karar: Sefer sayısı 900 oldu

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde yüzde 50 kapasite uygulamasının kaldırılmasıyla işlerinin açıldığını, İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısının 900'e çıktığını bildirdi. Birol "Tam kapasite hizmet vermek bizim için çok önemli. Yazın tam kapasiteyle hizmet verirsek sektörümüz çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Otobüs seferlerinde nefes aldıran karar: Sefer sayısı 900 oldu
İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı yüzde 50 şartının kaldırılmasıyla 900'e çıktı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının otobüs sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi.

Salgın önlemleri kapsamında bir dönem şehirler arası otobüslerde seyahat sınırlaması getirildiğini, ardından seferlerin yüzde 50 kapasiteyle yapılmasına karar verildiğini anlatan Özcan, martta bu uygulamanın da kaldırıldığını hatırlattı.

Birol Özcan, yüzde 50 kapasite uygulamasının esnafı ekonomik anlamda zorladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile görüştük ve derdimize çare oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ülke genelinde yüzde 50 kapasite doluluk uygulamasının kaldırılması sefer ve yolcu sayılarımızı olumlu yönde etkiledi. İşlerimiz açıldı, İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı, sektörümüz nefes aldı. Yüzde 50 kapasite uygulamasının uygulandığı dönemde günlük sadece 500-600 sefer yapabiliyorduk. Tam kapasite hizmet vermek bizim için çok önemli. Yazın tam kapasiteyle hizmet verirsek sektörümüz çok daha iyi olacak."

Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı
EKONOMİ
Şehirler arası yolcu taşımacılığında yüzde 50 şartı kaldırıldı

"HES kodu uygulaması devam ediyor"

Bilet satışından yeme-içme işletmelerine kadar HES kodu uygulamasının devam ettiğini, otogarlara girişte ateş ölçümü yaptıklarını belirten Özcan, otogarlardaki lokanta ve kafeteryaların açılmasını sağlayan İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür etti.

Özcan, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının sefer sayılarında düşüşe neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırılmasıyla sektörde canlanma başlıyor
EKONOMİ
Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 koltuk sınırlamasının kaldırılmasıyla sektörde canlanma başlıyor
Abone Ol Google News
Haftalığı 50 bin lirayakoronavirüsten uzak tatil

Haftalığı 50 bin liraya
koronavirüsten uzak tatil

​Doluluk yüzde 70'e ulaştı, yazın yer bulmak imkansız.
Aracı bıraktı gitti

Aracı bıraktı gitti

​Minibüse fazla yolcu alan sürücü kaçmak istedi.
Bakan Soylu Onlara tarihin en büyük bedelini ödettireceğiz diyerek duyurdu: 243 kişi dağdan indirildi

​Uluslararası kuruluşlar peş peşe tahminlerini yükseltti.

​Türkiye'den Yunanistan'ı korkutan İtalya'yı harekete geçiren adım.

BioNTech mi, Sinovac mı?

BioNTech mi, Sinovac mı?

​Uzmanından aşı tercihi yorumu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.