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OTOMOTİV

Otomobil satışları 2020 Ağustos ayında yüzde 106 arttı

Otomobil satışlarında büyük artış!

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV oranları değişen araç piyasasında ağustos ayına ilişkin satış rakamları da geldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre otomobil satışları söz konusu ayda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet oldu.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2020 Ağustos ayı Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı raporunu paylaştı.

Buna göre 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 68,4 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 64,2 oranında artarak 317 bin 394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 86,1 artarak 85 bin 608 adede ulaştı.

ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
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​Cumhurbaşkanı kararıyla, cari açığa olumsuz etki eden otomobil ithalatının azaltılması, yerli üreticinin desteklenmesi için lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.
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Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3’ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor.
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Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
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1600 cc motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kalırken matrah değişti. Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu. ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah; 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu. Motor silindir hacmi 1600 ile 2000 cc arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Ayrıca 2000 cc motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.
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İşte ÖTV zammı sonrası, Türkiye'de en çok satan otomobil markalarının bazı modellerindeki fiyat değişikliği.
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Fiat Egea 1.4 Fire
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Eski Fiyat: 106.900. Yeni fiyat: 106.900. Fark: 0
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Fiat Egea 1.3 Mjet
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Eski Fiyat: 137.900. Yeni fiyat: 133.303. Fark: -4.597
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Fiat Egea Sedan
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Eski Fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.300​
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Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg
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Eski Fiyat: 131.900. Yeni fiyat: 127.503. Fark: -4.397
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Renault Clio Sport Tourer Joy
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Eski Fiyat: 127.100. Yeni fiyat: 122.900
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​Renault ​Clio Sport Tourer Touch
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Eski Fiyat: 129.100. Yeni fiyat: 124.850​
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​​Renault ​Megane sedan
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Eski Fiyat: 237.900. Yeni fiyat: 223.150
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Toyota Corrolla Passion Multidrive S
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Eski Fiyat: 238.400. Yeni fiyat: 223.600
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Toyota Corrolla Passion X- Pack Multidrive S​
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Eski Fiyat: 243.700. Yeni fiyat: 228.550
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Toyota Corrolla HB 1.2 Dream Multidrive S
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Eski Fiyat: 241.550. Yeni fiyat: 226.500​​
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​Hyundai 1.0 MPI 5
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Eski Fiyat: 126.750. Yeni fiyat: 122.524. Fark: -4.226​
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Opel 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential
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Eski fiyat: 139.900. Yeni fiyat: 135.237. Fark: -4.663
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Hyundai Tucson 1.6 T- GDI (Benzin) Power Edition
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Eski Fiyat: 267.950. Yeni fiyat: 301.256
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Volkswagen Passat 1.5 lt 150 PS DSG Impression
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Eski Fiyat: 319.200. Yeni fiyat: 358.900
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Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 160 DCT
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Eski fiyat: 268.200. Yeni fiyat: 301.724. Fark: 33.524
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Peugeot 3008 ACTIVE LIFE 1.5 BlueHDi
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Eski fiyat: 321.300. Yeni fiyat: 369.495. Fark: 48.194​
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Audi A3 Cabrio 35 Turbo FSI
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Eski fiyat: 369.813. Yeni fiyat: 416.039. Fark: 46.226
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Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+
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Eski fiyat: 908.000. Yeni fiyat: 994.477. Fark: 86.477
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Yeni BMW 530i xDrive Sedan
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Eski Fiyat: 999.100. Yeni fiyat: 1.095.158. Fark: 96.058
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Yeni Clio
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Eski Fiyat: 135.900. Yeni fiyat: 13
ÖTV düzenlemesi sonrası 20 sıfır araç modelinde yeni fiyatlar!
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi düzenlemesi sonrası sıfır araç fiyatları da merak konusu oldu. Araç alacaklar 2020 model sıfır araç fiyatlarının ÖTV düzenlemesi sonrası ne kadar olduğunu, hangi modelde ne kadar indirim yapıldığını, hangi modellere ise zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte ÖTV oranlarında değişiklik sonrası 11 otomobil markasına ait 2020 model 20 sıfır araçta gerçekleşmesi beklenen fiyat değişiklikleri..

Otomobil satışları aylık yüzde 106 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Ağustos ayında yüzde 134,4, otomobil pazarı yüzde 106 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 265 oranında arttı.

Aynı ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 134,4 artarak 61 bin 533 adet oldu.

Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,1 arttı.

  • Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 1,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,5 arttı.

İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
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İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı

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