Otomobilde düşüşü hafif ticari kapattı

Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu.

2016 yılında 983 bin 720 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu. Geçen yıl 756 bin 938 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,93 artarak 233 bin 435 adet oldu. 2016 yılında 226 bin 782 adet satış gerçekleşmişti.

YÜZDE 60 OTOMATİK ALDIK

Aralık sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 4,1 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 46,9 azalış izlendi. Geçtiğimiz yıl 4 bin 507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Otomobil pazarında emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 307 bin 659 adet ile sahip oldu. Pazarda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,0’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,5’e yükseldi.

REKLAM

EKONOMİ Otodan 28,5 milyar $ kazandık