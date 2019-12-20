Ekonomi Otomotiv dünyasını sarsacak gelişme 70 milyon araç geri çağrılacak
OTOMOTİV

Otomotiv dünyasını sarsacak gelişme: 70 milyon araç geri çağrılacak

ABD'de Audi, Toyota, Honda ve Mitsubishi firmaları hakkında Takata hava yastıklarının kullanıldığı modellerdeki gerekli düzeltmelerin yapılmaması nedeniyle soruşturma açıldı. 19 otomotiv üreticisi, toplam 70 milyon aracı geri çağırmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Japon şirketi Takata'nın ürettiği hava yastıklarında tespit edilen imalat hatası sonrası, söz konusu ürünlerin kullanıldığı araçlarını geri çağırmayan otomotiv üreticileri hakkında soruşturma başlattı.

Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv üreticisi, toplam 70 milyon aracı geri çağırmaya hazırlanıyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, hatalı hava yastıklarının bulunduğu modellerle ilgili geri çağırma işlemi yapmayan Audi, Toyota, Honda ve Mitsubishi firmaları hakkında Takata hava yastıklarının kullanıldığı modellerdeki gerekli düzeltmelerin yapılmaması nedeniyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

Takata

RAPOR HAZIRLANACAK

İflas eden üretici firmanın hangi model araçların ve hangi yıllarda üretilen araçların hatadan etkilendiği konusunda detaylı bilgi vermediğine dikkati çeken açıklamada, üreticilerden hangi araçların geri çağrılması gerektiğine dair detaylı rapor hazırlamaları istendi.

Kurum, otomotiv üreticilerine 17 Aralık'a kadar süre tanıdı.

ÜRETİM HATASI TESPİT EDİLDİ

Takata ürünlerinde, kaza anında hava yastığını şişiren metal gaz tenekesinin patlamasına ve yolcunun yüzüne şarapnel şeklinde saçılmasına yol açan bir üretim hatası tespit edilmişti.

  • Hava yastığının kaza anında şişmesi için küçük bir patlama yaratan amonyum nitrat maddesinin yüksek basınç ve nem koşullarında yanıcılığının artması nedeniyle içinde bulunduğu gaz tenekesini patlattığı anlaşılmıştı.

BMW 116 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Hava yastığındaki üretim hatası, Avustralya'da BMW 3 Serisi binek otomobil kullanan sürücünün ölüme yol açmıştı.

BMW, hatalı hava yastıklarının bulunduğu 116 bin aracı geri çağırmıştı.

70 MİLYON ARACI İLGİLENDİRİYOR

Hatalı hava yastıkları nedeniyle dünya genelinde 19 otomotiv üreticisi, toplam 70 milyon aracı geri çağırmaya hazırlanıyor. Takata'nın 1995-2000 yıllarında ürettiği hava yastıklarının toplam 100 milyon araçta bulunduğu tahmin ediliyor.

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