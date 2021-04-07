Ekonomi Otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 17 arttı
OTOMOTİV

Otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 17 arttı

Otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 17 arttı

Otomotivin toplam ihracatında yüzde 37,62'lik paya sahip olan, 187 ülke ile özerk ve serbest bölgeye ürün gönderen yan sanayi sektörü 3 ayda 2 milyar 893 milyon 658 bin dolarlık ürün ihraç etti. Sektörün ana pazarı olan Almanya'ya ilk çeyrekte gerçekleştirilen ihracat yüzde 27'lik artışla 556 milyon 883 bin dolardan 707 milyon 375 bin dolara yükseldi.

Haber Merkezi AA
Otomotiv yan sanayi ihracatı yüzde 17 arttı
Foto/arşiv

Türkiye'nin dış satımında lider sektör olan otomotiv endüstrisi, 2021'in ilk çeyreğinde 2 milyar 893 milyon 658 bin dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, otomotiv sektörü ocak-mart döneminde 7 milyar 690 milyon 521 bin dolarlık ihracat yaptı.

Bu dış satımdan en fazla payı yüzde 37,62 ile yan sanayi üreticileri aldı, ilk çeyrekte 187 ülke ile özerk ve serbest bölgeye satış yapıldı.

İhracatı 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 17,07 artıran sektör temsilcileri, 2 milyar 893 milyon 658 bin dolarlık gelir elde etti.

Ana pazarlara ciddi ihracat artışı

Sektörün ana pazarı olan Almanya'ya ilk çeyrekteki ihracat, geçen yıla göre yüzde 27'lik artışla 556 milyon 883 bin dolardan 707 milyon 375 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 137,5 milyon dolarlık dış satım yapılan İtalya'ya yönelik ihracat da yüzde 45,27'lik artışla 199 milyon 749 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Listenin üçüncü sırasındaki ABD'ye yapılan ihracat da yüzde 23,91 artarak 141 milyon 916 bin dolardan 175 milyon 861 bin dolara çıktı.

100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı 8 oldu

Aynı dönemde Fransa'ya ihracatını yüzde 16,45 artıran yan sanayi üreticileri, ilk çeyrekte 170 milyon 117 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Sektörün önemli pazarlarından Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 6 artışla 150 milyon 498 bin, Rusya'ya yüzde 44,66 artışla 142 milyon 787 bin, İspanya'ya yüzde 32,92 artışla 137 milyon 760 bin, Polonya'ya ise yüzde 31,16 artışla 110 milyon 171 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

  • Otomotiv üreticilerinin 100'er milyon doların üzerinde satış yaptığı 8 ülkeye gerçekleştirilen ihracat sektörün toplam dış satımının yüzde 62'sini oluşturdu.

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