Ekonomi Otomotive katılım desteği büyüyor
OTOMOTİV

Otomotive katılım desteği büyüyor

Üç kamu ve bir özel katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun şartlarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 vade farkıyla kredi sağlayacak. Dün de Kuveyt Türk aynı şartlarda otomotiv sektörüne finansman sağlamaya başladığını duyurdu.

0,49’A KADAR DÜŞÜRDÜLER

Kampanya kapsamında 4 katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık vade farkı oranı yüzde 0,49-0,69 olarak uygulanacak. Fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin vade farkı da aylık yüzde 0,49-0,69 olacak.

  • HANGİ MARKALARI KAPSIYOR?
  • Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise BMC, Fiat, Ford Otosan, GAZ Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu. Kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası da 1 Ekim'de otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış, faiz oranlarını düşürmüştü.

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