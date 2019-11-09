Otomotive katılım desteği büyüyor

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve EmlakBank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 vade farkıyla kredi sağlayacak. Dün de Kuveyt Türk aynı şartlarda otomotiv sektörüne finansman sağlamaya başladığını duyurdu.
0,49’A KADAR DÜŞÜRDÜLER
Kampanya kapsamında 4 katılım bankası, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda fiyatı 50 bin lira ila 120 bin lira arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 12-60 ay vade için aylık vade farkı oranı yüzde 0,49-0,69 olarak uygulanacak. Fiyatı 72 bin lira ila 500 bin lira arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlar için 12-60 ay vadeli kredinin vade farkı da aylık yüzde 0,49-0,69 olacak.
- HANGİ MARKALARI KAPSIYOR?
- Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota; ticari araçlarda ise BMC, Fiat, Ford Otosan, GAZ Grup, Isuzu, Karsan, Mercedes, Otokar ve Temsa oldu. Kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere 3 kamu bankası da 1 Ekim'de otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlatmış, faiz oranlarını düşürmüştü.