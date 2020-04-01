"Otomotivin başkenti"nin yıldızı "Türkiye'nin Otomobili" ile daha da parlayacak Otomotivin başkentinin yıldızı 'Türkiye'nin Otomobili' ile daha da parlayacak Türk otomotiv sanayisinin kalbi, TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan Bursa, bir asırlık tecrübesiyle 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretimine de ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi 01 Nisan 2020, 12:03 Son Güncelleme: 01 Nisan 2020, 12:03 AA