Ekonomi Otomotivin başkentinin yıldızı Türkiyenin Otomobili ile daha da parlayacak
OTOMOTİV

"Otomotivin başkenti"nin yıldızı "Türkiye'nin Otomobili" ile daha da parlayacak

Otomotivin başkentinin yıldızı 'Türkiye'nin Otomobili' ile daha da parlayacak

Türk otomotiv sanayisinin kalbi, TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan Bursa, bir asırlık tecrübesiyle 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretimine de ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi AA
Bursa, günde bin 343, saatte 55 aracı dış pazara göndermeyi başardı.
Bursa, günde bin 343, saatte 55 aracı dış pazara göndermeyi başardı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) verilerinin derlediği bilgilere göre, Osmanlı döneminde Bursa, atlı araba üretimi bakımından önemli bir merkez oldu.

Otomotivin başkentinin yıldızı 'Türkiye'nin Otomobili' ile daha da parlayacak
FOTOĞRAF 29
Title
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) verilerinin derlediği bilgilere göre, Osmanlı döneminde Bursa, atlı araba üretimi bakımından önemli bir merkez oldu.
Title
Osmanlı zamanında Bursalı ustaların ürettiği at arabaları, Anadolu'nun pek çok şehrinde ihtiyacı karşıladı.
Title
O dönemde at arabaları, çoğunlukla bugün İpek Han olarak bilinen Arabacılar veya Faytoncular Hanı bölgesinde üretildi.
Title
BTSO'nun 1926 yılı ve öncesindeki üye kayıtlarında 7 fayton arabacısı, 4 fayton boyacısı, 12 araba marangozu, 6 araba demircisi, 14 araba tamircisi, 7 araba imalathanesi olmak üzere 100'den fazla kişi ve kurumun bu sanayide çalıştığı bilgisi yer alıyor.
Title
Türkiye'de otomobil sanayisinin kurulması düşüncesi 1960'lı yıllarda ortaya çıktı.
Title
Bu düşüncenin uygulama sahası olarak da tekstil, dokuma, karoser ve makine gibi sektörlerde yetişmiş iş gücü olduğundan Bursa tercih edildi.
Title
Tarım, ticaret, dokuma sanayisi merkezi olarak bilinen Bursa'da, 1961'de Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla büyük bir sanayi şehrine dönüşümün ilk adımları atıldı.
Title
Bursa'da ilk olarak 1966 yılında 269 yatırımcı tarafından minibüs üretmek amacıyla Karsan firması kuruldu.
Title
Ardından 1968 yılında resmi olarak kuruluşu gerçekleştirilen Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) fabrikasının yapımına 1969'da başlandı.
Title
12 Şubat 1971'de dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın katılımıyla açılan fabrikada Murat 124 modelinin üretimine geçildi.
Title
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ de Oyak, Renault ile Yapı ve Kredi Bankasının ortaklığında 1969'da kuruldu.
Title
Oyak Renault, 1971'de Türkiye'nin ilk önden çekilişli otomobilini banttan indirerek üretimine başladı.
Title
Bursa'da 4 bin 164 otomotiv firması var Ana sanayi fabrikalarının kurulmasıyla kentte tedarik sanayisinde büyük bir gelişim yaşandı. Bursa'da birçok otomotiv yan sanayi firması açılarak bu endüstriye katkı sağladı.
Title
BTSO kayıtlarına göre, Bursa'da şu anda 4 bin 164 otomotiv firması faaliyet gösteriyor.
Title
TOFAŞ, Oyak Renault, Karsan, Güleryüz gibi başlıca ana sanayi firmaları dışında bu sayının büyük bölümünü tedarik endüstrisi firmaları oluşturuyor.
Title
150 ülkeye 8 milyar dolar otomotiv ihracatı Otomotivin başkenti olarak nitelendirilen Bursa, son 10 yıldır otomotiv sektöründe ihracatın lideri konumunda bulunuyor.
Title
Geçen yıl 8 milyar 339 milyon dolarla en çok otomotiv ihracatı yapan il olan Bursa'dan 150 ülke ve özerk bölgeye otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.
Title
Bursa, geçen yıl en çok otomotiv ihracatını 1 milyar 513 milyon dolarla Fransa'ya yaptı. Fransa'yı 1 milyar 381 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 152 milyon dolarla Almanya izledi.
Title
Bursa'dan 2019'da ihracat yapan otomotiv firması sayısı ise 845 olarak kayıtlara geçti.
Title
Geçen sene Türkiye'nin 1 milyon 252 bin 586 adet araç ihracatının yüzde 39,14'ünü (490 bin 302 adet) gerçekleştiren Bursa, günde bin 343, saatte 55 aracı dış pazara göndermeyi başardı.
Title
Türkiye'nin Otomobili Bursa, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlamayı planladığı, tanıtımı 27 Aralık 2019'da yapılan Türkiye'nin Otomobili'nin de üretim üssü olacak.
Title
Ülkenin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan Türkiye'nin Otomobili ile ilgili fabrika, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak.
Title
Fabrikanın inşa edileceği 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik arazinin irtifak hakkı 49 yıllığına TOGG'a devredildi.
Title
TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 2002'den bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.
Title
Bursa Anadolu Arabaları Müzesi fikri, kent çevresinde en eski araba sanayi ve kültürünün kaynaklarının bulunmasına dayanıyor.
Title
Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sessizce duran ve tam 2 bin 600 yıl önce yapıldığı değerlendirilen at arabası bu müzenin açılmasına ışık oldu.
Title
Müzede, binlerce yıl önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak TOFAŞ tarafından üretilen motorlu araçlara kadar zaman tüneline giriliyor.
Title
Burada, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.
Title
Müze, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçisiyle Bursa'nın ilgi çeken gezi noktalarından biri olmayı sürdürüyor.
Otomotivin başkentinin yıldızı 'Türkiye'nin Otomobili' ile daha da parlayacak
Türk otomotiv sanayisinin kalbi, TOFAŞ, Renault ve Karsan gibi büyük işletmelerin yanı sıra çok sayıda yan sanayi firması bulunan Bursa, bir asırlık tecrübesiyle 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretimine de ev sahipliği yapacak.


Osmanlı zamanında Bursalı ustaların ürettiği at arabaları, Anadolu'nun pek çok şehrinde ihtiyacı karşıladı. O dönemde at arabaları, çoğunlukla bugün İpek Han olarak bilinen Arabacılar veya Faytoncular Hanı bölgesinde üretildi.

BTSO'nun 1926 yılı ve öncesindeki üye kayıtlarında 7 fayton arabacısı, 4 fayton boyacısı, 12 araba marangozu, 6 araba demircisi, 14 araba tamircisi, 7 araba imalathanesi olmak üzere 100'den fazla kişi ve kurumun bu sanayide çalıştığı bilgisi yer alıyor.

Yerli araba.

1966'da Karsan, 1971'de TOFAŞ ve Oyak Renault üretime geçti

Türkiye'de otomobil sanayisinin kurulması düşüncesi 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. Bu düşüncenin uygulama sahası olarak da tekstil, dokuma, karoser ve makine gibi sektörlerde yetişmiş iş gücü olduğundan Bursa tercih edildi.

Tarım, ticaret, dokuma sanayisi merkezi olarak bilinen Bursa'da, 1961'de Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin kurulmasıyla büyük bir sanayi şehrine dönüşümün ilk adımları atıldı.

Bursa'da ilk olarak 1966 yılında 269 yatırımcı tarafından minibüs üretmek amacıyla Karsan firması kuruldu. Ardından 1968 yılında resmi olarak kuruluşu gerçekleştirilen Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ) fabrikasının yapımına 1969'da başlandı. 12 Şubat 1971'de dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın katılımıyla açılan fabrikada Murat 124 modelinin üretimine geçildi.

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ de Oyak, Renault ile Yapı ve Kredi Bankasının ortaklığında 1969'da kuruldu. Oyak Renault, 1971'de Türkiye'nin ilk önden çekilişli otomobilini banttan indirerek üretimine başladı.

İpek Han olarak bilinen Arabacılar veya Faytoncular Hanı bölgesinde üretildi.

Bursa'da 4 bin 164 otomotiv firması var

Ana sanayi fabrikalarının kurulmasıyla kentte tedarik sanayisinde büyük bir gelişim yaşandı. Bursa'da birçok otomotiv yan sanayi firması açılarak bu endüstriye katkı sağladı.

BTSO kayıtlarına göre, Bursa'da şu anda 4 bin 164 otomotiv firması faaliyet gösteriyor. TOFAŞ, Oyak Renault, Karsan, Güleryüz gibi başlıca ana sanayi firmaları dışında bu sayının büyük bölümünü tedarik endüstrisi firmaları oluşturuyor.

150 ülkeye 8 milyar dolar otomotiv ihracatı

"Otomotivin başkenti" olarak nitelendirilen Bursa, son 10 yıldır otomotiv sektöründe ihracatın lideri konumunda bulunuyor.

Geçen yıl 8 milyar 339 milyon dolarla en çok otomotiv ihracatı yapan il olan Bursa'dan 150 ülke ve özerk bölgeye otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Bursa, geçen yıl en çok otomotiv ihracatını 1 milyar 513 milyon dolarla Fransa'ya yaptı. Fransa'yı 1 milyar 381 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 152 milyon dolarla Almanya izledi. Bursa'dan 2019'da ihracat yapan otomotiv firması sayısı ise 845 olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene Türkiye'nin 1 milyon 252 bin 586 adet araç ihracatının yüzde 39,14'ünü (490 bin 302 adet) gerçekleştiren Bursa, günde bin 343, saatte 55 aracı dış pazara göndermeyi başardı.

Bursa, günde bin 343, saatte 55 aracı dış pazara göndermeyi başardı.

Türkiye'nin Otomobili

Bursa, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) 2022 yılında üretimine başlamayı planladığı, tanıtımı 27 Aralık 2019'da yapılan Türkiye'nin Otomobili'nin de üretim üssü olacak.

Ülkenin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürme hedefiyle prototipi tanıtılan Türkiye'nin Otomobili ile ilgili fabrika, Bursa'nın Gemlik ilçesine kurulacak.

Fabrikanın inşa edileceği 1 milyon 201 bin 687 metrekarelik arazinin irtifak hakkı 49 yıllığına TOGG'a devredildi.

TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi

Türkiye'nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi 2002'den bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bursa Anadolu Arabaları Müzesi fikri, kent çevresinde en eski araba sanayi ve kültürünün kaynaklarının bulunmasına dayanıyor. Bursa Arkeoloji Müzesi'nde sessizce duran ve tam 2 bin 600 yıl önce yapıldığı değerlendirilen at arabası bu müzenin açılmasına ışık oldu.

Müzede, binlerce yıl önceye ait bir tekerlekten yola çıkarak TOFAŞ tarafından üretilen motorlu araçlara kadar zaman tüneline giriliyor. Burada, 2 bin 600 yıl önce yapılan arabanın Bursalı ustaların elinden yeniden canlandırılmış halinin yanı sıra tekerlekler, geleneksel araba atölyeleri, motorlu ve motorsuz araçlar sergileniyor.

Müze, yılda ortalama 60 bin yerli ve yabancı ziyaretçisiyle Bursa'nın ilgi çeken gezi noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

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