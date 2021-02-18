Otoworld’den galeri kiralayanlar, galericilik yetki belgesine sahip olabiliyor

İstanbul Anadolu yakasında oto alım - satımı ile ilgili tüm ihtiyaçları bir araya toplayacak, yeni yönetmeliğe uygun olarak tasarlanan Otoworld Otomotiv Merkezi, tercih edenler için Galericilik Yetki Belgesi verebilmesiyle öne çıkıyor.

İstanbul otomotiv sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması hedefi ile yola çıkan, yaklaşık 150 galeri alanını ve 2. el otomotiv alım-satımına dair her türlü hizmeti tek merkezde bir araya getirecek Otoworld, önümüzdeki ay kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yenilikçi yapısı ve özgün konsepti ile seçkin galerileri alışveriş merkezi konforunda ve pandemi kurallarına uygun olarak misafir edecek olan Otoworld, birçok ayrıcalığı bünyesinde barındırıyor. Özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı’na oldukça yakın konumlanması, Türkiye çapında ticaret yapmayı mümkün kılıyor.

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Tek merkezden yüzlerce aracı fiziki temas ile inceleme fırsatı sunacak olan Otoworld, galericilerin yanında kasko ve sigorta acenteleri, oto ekspertiz, oto kuaför, ek araç sergileme alanı, havaalanı transfer hattı, yeme içme alanları ve 360 derece tanıtım çalışmaları hizmeti sunuyor.

Galericilik Yetki Belgesi için son 4 ay

İkinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve tüketiciler açısından güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21 Haziran 2021 tarihi itibariyle uygulamaya başlanacak. Yeni düzenleme ile birlikte ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 30 Haziran 2021'e kadar yetki belgesi almaları gerekiyor.

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Otomotiv sektörünün üssü Otoworld

İstanbul Anadolu yakasında oto alım - satımı ile ilgili tüm ihtiyaçları bir araya toplayacak, yeni yönetmeliğe uygun olarak tasarlanan, tercih edenler için Galericilik Yetki Belgesi verebilmesiyle öne çıktıklarını söyleyen Otoworld Genel Koordinatörü Alp Mutlu, "Yaklaşık 150 seçkin galeri ve diğer alım satım ihtiyaçlarını bir araya getiriyoruz. 90 bin metrekarelik proje alanı ve 50 bin metrekarelik kiralanabilir alanımızla pandemi koşullarına sağladığımız uygunluk konseptimizi daha da öne çıkıyor. Özgün bir modele ev sahipliği yapan bu yerleşkenin 20 bin metrekaresi Otoworld Otomotiv Merkezi’ne ait. Yerleşkenin 30 bin metrekarelik alanı ise Türkiye’nin seçkin markalarını barındıran mobilya konseptiyle faaliyet halinde. Bir evin ihtiyacı olan her şeyi bulabileceğiniz bu yapı bu yönüyle emsalsiz. Türkiye’de bir eşi daha yok. Önümüzdeki ay kapılarımızı açmaya hazırlanıyoruz. Seçkin galerileri ve oto alım satım paydaşlarını AVM konforunda, pandemi kurallarına göre bir araya getiriyoruz. Bu nedenle, sınırlı sayıda kiralama alanımız kaldı." şeklinde konuştu.