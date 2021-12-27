Ekonomi Oxfordlu profesör uyardı Bitcoin saadet zincirinden beter
DÜNYA EKONOMİSİ

Oxford’lu profesör uyardı:  Bitcoin saadet zincirinden beter

Oxford’da görevli Ekonomi Profesörü Robert McCauley, kripto para Bitcoin’in ‘saadet zinciri’nden tehlikeli olduğunu öne sürdü. “Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu, bir başkasına satış yapmaktır” ifadesini kullanan McCauley, bir dolandırıcılık durumunda kimsenin muhatap bulamayacağı uyarısında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Oxford’lu profesör uyardı: ​Bitcoin saadet zincirinden beter
Arşiv

Oxford Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak görev yapan Robert McCauley, İngiliz finans gazetesi Financial Times için yazdığı makalede, son yılların gözde yatırım aracı Bitcoin’in saadet zincirinden (ponzi) bile kötü olduğunu öne sürdü. ‘Bitcoin neden Madoff tarzı bir ponzi şemasından daha kötü?’ başlıklı yazısında McCauley, “Ponzi şeması sıfır toplamlı bir girişimdir. Ancak Bitcoin, negatif toplamlı bir fenomendir” dedi.

  • Ekonomistlerin Bitcoin’i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu söyleyen ekonomi profesörü, ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin’in sürekli gelir vadetmediğini belirterek, “Bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu, bir başkasına satış yapmaktır” ifadesini kullandı. Bitcoin’in çöküşünün ponzilerin çöküşünden farklı olacağını iddia eden McCauley, söz konusu kripto paranın mucidi Satoshi Nakamoto’nun anonim kalması nedeniyle, herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda da uyarıda bulundu.

Kayıt dışı ekonominin yeni mecrası oldu: Döviz spekülasyonu yapıp milyarlarca liralık vergi kaçırıyorlar
EKONOMİ
Kayıt dışı ekonominin yeni mecrası oldu: Döviz spekülasyonu yapıp milyarlarca liralık vergi kaçırıyorlar

Türkiye'de kripto para platformlarıyla ilgili bir ilk: Binance'ye 8 milyon lira ceza
EKONOMİ
Türkiye'de kripto para platformlarıyla ilgili bir ilk: Binance'ye 8 milyon lira ceza
İstifa sloganları altında 3 puan

'İstifa' sloganları altında 3 puan

​Fenerbahçe, ilk yarının son maçında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Akdeniz sallandı

Akdeniz sallandı

​AFAD, Datça'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVAya yılmak usanmak yakışmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.
'Bu ne biçim<br>Fenerbahçe!'

'Bu ne biçim
Fenerbahçe!'

​Tribünler Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti.

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Asiye'ye doku ameliyatı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.