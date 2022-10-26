Ekonomi OYAK lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kuracak
İŞ DÜNYASI

OYAK lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kuracak

OYAK, grup şirketlerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kuracak.

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Haber Merkezi AA
OYAK lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kuracak
OYAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK, şirketlerinin tüketimlerinin karşılanması amacıyla lisanssız yenilenebilir enerji santrali projeleri geliştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, enerji gündeminin küresel ekonomiye yön verdiği bir dönemde yenilenebilir kaynaklara yatırımın önemli olduğunu ifade etti.

Erdem, çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak somut adımlar attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İş modelimizi sürdürülebilirlik perspektifinde güçlendirmek için son 6 yıldır çalışmalarımıza hız kazandırdık. Arazi üzerine kurulacak Türkiye'nin en büyük lisanssız güneş enerjisi santrali için çalışmalara başladık. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyumla geliştirdiğimiz bu projeyle üretim için ihtiyacımız olan enerjiyi alternatif kaynaklarla desteklemeyi ve karbon yoğun sektörlerimizde karbon emisyonunu düşürmeyi hedefliyoruz. Toplam elektrik tüketiminin yüzde 30,1'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğimiz OYAK Çimento Beton Kağıt Sektörü şirketlerimizden OYAK Çimento Fabrikaları AŞ'nin iç tüketiminin bir kısmını karşılamak amacı ile yaklaşık 100 megavat kurulu gücünde lisanssız güneş enerjisi santrali kuruyoruz. Santral, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuya ilişkin yönetmeliğine uygun şekilde Ankara'da başlangıç olarak yaklaşık 1500 dönümlük bir alana inşa edilecek."

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