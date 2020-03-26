Ekonomi Oyak Renault ve Anadolu Isuzu üretime ara veriyor
OTOMOTİV

Oyak Renault ve Anadolu Isuzu üretime ara veriyor

Oyak Renault Otomobil Fabrikası ve Anadolu Isuzu
Türkiye’de de etkisini gösteren koronavirüs salgını sebebiyle kademeli olarak üretime ara veriyor.

Haber Merkezi İHA
​Oyak Renault Otomobil Fabrikası
​Oyak Renault Otomobil Fabrikası

Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Oyak Renault Otomobil Fabrikası da üretime ara verdiğini açıkladı.

Oyak Renault’un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre,

"Oyak Renault Otomobil Fabrikaları olarak, bütün dünyayı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri uzun bir süredir yakından takip ediyoruz. Her zaman önceliğimiz olan çalışan sağlığını göz önüne alarak, T.C Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda önleyici tedbir ve uygulamaları bugüne kadar devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Global tedarik zincirinde yaşanan aksamaları da dikkate alarak Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’ndaki faaliyetlerimizin büyük bir kısmına 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli olarak geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre zarfında, Oyak Renault yönetimi, virüsün yayılmasının önlenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan tavsiyeler doğrultusunda, çalışanlarını evlerinde kalmaya, ulusal ve yerel makamların talimatlarına uymaya çağırmaktadır.

Üretime yeniden başlama tarihi ülkedeki ve dünyadaki gelişmelere göre Oyak Renault ve Groupe Renault kararları doğrultusunda paylaşılacaktır. Oyak Renault iş paydaşları, faaliyetler ve üretimin yeniden başlatılmasıyla ilgili tüm önemli gelişmeler hakkında Oyak Renault web sitesi: www.oyak- renault.com üzerinden bilgilendirilecektir" denildi.

ANADOLU ISUZU DA ÜRETİMİ DURDURDU

Anadolu Isuzu, Kovid-19'un etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Anadolu Isuzu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; şirketimizin üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin iş sürekliliği planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

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