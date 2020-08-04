OYAK yatırımla büyümeye kararlı: OYAK, İskenderun’da karbon siyahı fabrikası yatırımına da başladı

Son dört yılda konsolide net varlıklarını yüzde 129 artırarak 118,3 milyar TL’ye yükselten OYAK, imza attığı ihracat rekoru ve hayata geçirdiği projelerle Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Maden metalürji, çimento, beton, kağıt, otomotiv, lojistik, finans, hizmet, kimya, enerji, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki 100’den fazla grup şirketi ile 23 ülkede faaliyet gösteren OYAK’ın 32 bin çalışanı ve 430 bine yakın üyesi var.

OYAK, Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaparak, bu bağımlılığın azalmasına sunduğu katkının yanı sıra yerelleştirme projeleriyle de ekonomiye güç ve direnç kazandırmayı amaçlıyor. OYAK Grubu, dört yılda toplam 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor. OYAK yaptığı yeni yatırımlarla, Türkiye’nin her yıl yaklaşık 650 milyon dolardan fazla döviz ödemek zorunda kaldığı ürünlerin yurt içinde üretilmesine, hatta ihracatına imkan sağlayacak.

DÜNYA ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

OYAK Grubu’nun dört yılda yapacağı yatırımların toplamı 5 milyar doları bulacak. “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur” diyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, 2016-2020 arasını “kararlılık dönemi” olarak tanımladığını söyledi ve gerçekleştirdikleri yatırımların odak noktasının sürdürülebilir büyüme olduğunu ifade etti.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, grubun yakın zamanda hayata geçen yatırımlarını ve gelecek hedeflerini İstanbul’da düzenlediği basınla sohbet toplantısında anlattı. Erdem; küresel bazda çeşitli zorlukların yaşandığı 2019’un ardından, Covid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan ekonomik güçlüklerin etkilerini aşmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı. “Ülke ekonomisini ileriye taşıyacak hamleler yapmak, ekonominin tüm aktörlerinin ortak sorumluluğudur” diyen OYAK Genel Müdürü Erdem, “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Ancak zor olduğu kadar pek çok açıdan öğretici de bir deneyim. Yaşadığımız süreç, bir taraftan geleneksel iş yapış modellerini sorguladığımız, diğer taraftan sınırlarımızı test etme imkanı bulduğumuz bir tecrübe oldu. Yalnızca iş yönünden değil, ülkemize sunabileceğimiz hizmetler ve toplumsal dayanışma bağlamında da kazanımlarımız olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

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“2020 PLANLARIMIZDA SAPMA YOK”

Pandemi sonrasında Türkiye’nin önünde büyük fırsatlar bulabileceğine inandığını belirten Erdem, “2019’da tüm güçlüklere rağmen son derece başarılı bir grafik çizdik. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 2,7’sini gerçekleştirdik. 2020 planlarımızda geriye doğru sapma yok. Önümüzdeki dönemde hem mevcut faaliyet alanlarımızda hem de adım atacağımız yeni alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Ülkeye yabancı sermaye girişini artırma ve yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ERDEMİR’E 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

2019 yılında maden metalürji faaliyet alanı için 1,4 milyar dolarlık yatırım kararı alan OYAK, bu yatırıma ek olarak galvaniz hattı ve Ar-Ge merkezinde de faaliyete başladı. Yine 2019 yılında zırh çeliği üreticisi Finlandiyalı Miilux OY’un çoğunluk hissesinin de sahibi oldu. Bu kapsamda, Türkiye’nin en büyük yerlileştirme projelerinden birine imza atan OYAK, şirketin Finlandiya ve Polonya’daki tesislerine ek olarak Türkiye’de fabrika kurma kararı aldı. Türkiye’nin yıllık 17-20 bin ton arasında olan zırh çeliği ihtiyacının tamamını karşılamak için kurulan bu tesis sayesinde, zırh çeliği ithalatı sıfırlanacak. Aynı zamanda Türkiye için yeni ve önemli bir ihracat kalemi oluşturulacak.

TÜRKİYE’DE TEK: KARBON SİYAHI ÜRETİMİ

OYAK, dünyada 14 milyar dolarlık pazar büyüklüğü olan karbon siyahının üretimine de öncülük ediyor. Başta lastik olmak üzere, kauçuk ve boya sanayii gibi farklı sektörlerin üretiminde ana maddelerden biri olan karbon siyahı, bu alanda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Continental Carboun’un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC iş birliğiyle İskenderun’da üretilecek. Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk karbon siyahı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak olan tesis 300 milyon dolarlık ithalatı engelleyecek.

ERDEM: ÜYELERİMİZİN REFAHINA ODAKLIYIZ

OYAK’ın köklü kurumsal mirası ve öz gücüyle Türkiye’ye değer katan atılımlar gerçekleştirmeye devam edeceğini söyleyen Genel Süleyman Savaş Erdem, “Temsil ettiğimiz 430 bin üyemizin sorumluluğunu taşıdığımızı belirtmek istiyorum. Son 4 yılda üye sayımız OYAK tarihinde olmayan bir artışla 305 binden yaklaşık 430 bine çıktı. Üyelerimize karşı sorumluluğumuzun katbekat arttığının farkındayız ve bunun içinde üyelerimiz için OYAK Doktorum’dan OYAK Araç Kampanyasına kadar birçok ürün ve hizmet geliştiriyoruz. Bütün yaşanan zorluklara, sıkıntılara, var olan olumsuz şartlara rağmen, önümüzdeki yıllarda da arzu edilen seviyelerde özsermaye karlılığı sağlayacağımızı umuyoruz. Zira ülkemizin ihtiyacı olan alanlara yatırım yaparken üyelerimizin refahını artırma gayesiyle çalışıyor, üyelerimizi her zaman önceliklendiriyoruz” dedi.

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* Zırh çeliği fabrikası ise Türkiye’nin zırh çeliği ithalatını önlediği gibi ihracata da imkan sağlayacak. İnşaatına başlanan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı OYAK Port ise bir ihracat üssüne dönüşecek.

* Malatya Hekimhan’da Japon JFE Steel ortaklığıyla 750 milyon dolarlık yatırımla kurulacak peletleme tesisi ve İskenderun’da yapılacak karbon siyahi yatırımlarıyla toplam 610 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

* Tarım ve hayvancılığı, insanlığın ortak geleceği için stratejik sektör ilan eden OYAK, bitki koruma ürünlerinin Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan, Ürdün ve Kıbrıs’a ihracatı ile dünya şirketi olma yolunda ilerliyor.

* Yurt dışında da yatırımlarına hız kesmeden devam eden OYAK, çimentoda önümüzdeki 5 yılda dünyanın ilk 5’ine girmeyi hedefliyor. Bu amaçla, Afrika’yı büyüme alanı olarak seçen OYAK, Fildişi Sahili’nde üretime başlarken Kamerun’da ise üretime hazırlanıyor.

* OYAK, bu yıl, 2002 yılında çıktığı akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörüne yeniden dönme kararıyla TOTAL Oil Türkiye ve M Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın aldı. Pazarın beşinci büyük oyuncusu olan OYAK, yaklaşık 900 istasyonun sahibi oldu.