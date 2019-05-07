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Ekonomi Özbekistandaki yeni petrol sahasında üretim başladı
DÜNYA EKONOMİSİ

Özbekistan'daki yeni petrol sahasında üretim başladı

Ülkenin doğusundaki Namangan vilayetinde bulunan, yıllık 200 bin ton kapasiteli, Mingbulak sahasında petrol üretimine geçildi.

Haber Merkezi AA
1992'de keşfedilen sahanın toplam petrol rezervi yaklaşık 2 milyon tonu buluyor.
1992'de keşfedilen sahanın toplam petrol rezervi yaklaşık 2 milyon tonu buluyor.

Özbekistan'ın doğusundaki Namangan vilayetinde bulunan Mingbulak sahasında, Çin'in CNPC şirketiyle işbirliği kapsamında petrol üretimi başladı.

Özbekistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbekneftegazın CNPC şirketiyle eşit paylarla ortak olduğu "Mingbulakneftegaz" şirketince üretilen petrolün 6 bin metre derinlikten çıkarıldığı, sahanın yıllık üretim kapasitesinin 200 bin ton olduğu belirtildi.

CNPC ve Özbekneftegaz arasında, 2011 yılının ekim ayında imzalanan, Mingbulak sahasında ortak faaliyette bulunulmasına ilişkin anlaşmaya göre, Çin şirketinin sahadaki petrol arama ve işleme çalışmalarına yönelik 255,3 milyon dolarlık yatırım yapması öngörülüyor.

  • Özbekneftegaz verileri dikkate alındığında, 1992'de keşfedilen sahanın toplam petrol rezervi yaklaşık 2 milyon tonu buluyor.

Özbekistan hükümeti, 2021 yılına kadar petrol ve doğalgaz sektöründe gerçekleştirilecek 78 proje için toplam 30,4 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor.

Ülkedeki petrol üretimi, geçen yıl yüzde 8,2, düşüşle 746,4 bin tona gerilemişti.

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