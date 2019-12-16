Ekonomi Özel bankalar kredi için harekete geçti Tek tek esnafı geziyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel bankalar kredi için harekete geçti: Tek tek esnafı geziyorlar

Kamu bankalarının düşük faizle kredi vermeye başlamasının ardından özel sektör bankaları da harekete geçti. Yapılan temaslar neticesi kamu bankalarının hem faizleri düşürdüğünü hem de yeniden kredi vermeye başladığını kaydeden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ''Bugünlerde bakıyorum da özel sektör bankaları da artık esnafımıza gidip 'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladı.'' dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ülke ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, yaşanan sıkıntılardan en fazla esnafın etkilendiğini dile getirdi.

Sıkıntıların gelecek yıl atlatılacağına inandıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin aldığı önlemler ve kararlar sayesinde önümüzdeki sene pozitif büyümeyle çıkacağız inşallah. Önümüzdeki yıl hem büyümenin artması hem iç piyasanın canlanması öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL BANKALAR ESNAFIN KAPISINI ÇALIYOR

Son zamanlarda esnaf ve üreticilerin en büyük sıkıntısının faizlerin yüksekliği ve krediye ulaşmaktaki zorluklar olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimizle yaptığımız temaslar neticesi kamu bankalarımız hem faizleri düşürdü hem yeniden kredi vermeye başladı. Bugünlerde bakıyorum da özel sektör bankaları da artık esnafımıza gidip 'Kredi kullanmak ister misiniz?' diye gezmeye başladı. İç piyasanın canlanması için konut ve otomotiv gibi lokomotif sektörlerde başlatılan kampanyalar, bizlere de moral sağladı.

KOMİSYON YÜZDE 1,6'YI GEÇMİYOR

Perakende sektörünün en büyük şikayeti de POS komisyonlarının yüksekliğiydi. Yine girişimlerimiz sonucunda yüzde 1,6'nın üzerinde komisyon alınmıyor artık. Son 10 aydır da alacaklarımızın sigorta edilmesini hayata geçirdik. Artık hem bizim ödemede hem almada zorlandığımız paralar artık sigortalı hale geldi."

İnfo grafik: Emir Ece

TARİH BOYUNCA HİÇ İLK 50 ARASINA GİRİLMEMİŞTİ

Yatırım ortamını iyileştirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettirdiklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, Dünya Bankasının her yıl 190 ülke arasındaki İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde tarihi boyunca hiç ilk 50 arasına giremediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, iki yıl önce hükümet ve bakanlıklarla yaptıkları çalışmalar neticesi Türkiye'nin 63. sıradan 43. sıraya yükseldiğini belirterek, "Bu sene bakanlıklarımızın destekleriyle Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33. sıraya yükselmeyi başardı. Daha yürüyecek çok yolumuz var." ifadelerini kullandı.

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