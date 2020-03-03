Ekonomi Özel otomobille gece yarısı getirildi Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel otomobille gece yarısı getirildi: Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL

Özel otomobille gece yarısı getirildi: Aşeren anne adayları için getirilen ilk ürün yeşil eriğin kilosu 750 TL

Antalya toptancı halinde piyasaya sunulan ilk hasat yeşil erik, çeyrek altın fiyatını geçerek, kilosu 750 TL'den piyasaya sunuldu. Mersin'deki üreticiden özel otomobille gece yarısı toptancı haline getirilen yeşil erik için anne adaylarının erkenden sipariş verdiği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Yeşil eriğin 70 gramlık paketi 50 liradan satılıyor.
Yeşil eriğin 70 gramlık paketi 50 liradan satılıyor.

Yılın ilk yeşil erik hasadı Mersin'de gerçekleştirildi. Antalyalı komisyoncu Tahsin Yılmaz, yeşil eriklerden 3 kilo almak için özel otomobiliyle Mersin'e gitti. Üreticiden alıp toptancı haline sabaha karşı getirdiği erikleri 70'şer gramlık paketler halinde tüketiciye sunan Yılmaz, özellikle aşeren anne adaylarından yoğun talep aldığını ifade etti.

Otomobilin arka koltuğuna iki kutu haline konulan yeşil eriklerin tane fiyatı ise ortalama 10 TL'yi buluyor. Yeşil eriğin kilogram fiyatı ise çeyrek altını geçti. Piyasada 515 TL'den alıcı bulan çeyrek altına karşın bir kilo yeşil eriğin toptancı halindeki fiyatı ise 750 TL.

DHA
İlk hasat yeşil erik, çeyrek altın fiyatını geçerek, kilosu 750 TL'den piyasaya sunuldu.

Geçen yıl İstanbul'da ilk hasadın piyasaya sürüldüğünü ancak bu yıl Antalya'nın ilki yaşadığını kaydeden Tahsin Yılmaz, yeşil erikle ilgili çok talep aldıklarını, hasat için Mersin'e gittiğini söyledi.

DHA
Otomobilin arka koltuğuna iki kutu haline konulan yeşil eriklerin tane fiyatı ise ortalama 10 TL'yi buluyor.

70 gramlık küçük paketler 70 TL

  • Kendi otomobiliyle aşeren anne adayları için bir miktar yeşil erik getirdiğini kaydeden Yılmaz, “İsteyene 50 TL'ye 70 gramlık küçük paketlerden verebiliyoruz. 1 kilo almak isteyen ise 750 TL'yi gözden çıkaracak. İlk ürün olduğu için ve kendisine göre bir piyasası olduğu için fiyatı böyle. Özellikle anne adaylarından hemen arayanlar oldu. Aşerilince sonucuna katlanılıyor" dedi.

66 yıl önce Amerika'dan getirildi, kilosu 40 lira
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Antalya'da narenciyenin yanı sıra birçok tropikal meyve türünün üretimi yaygınlaşıyor. Normal cevize göre daha uzun, desenli kabuğuyla farklı görünüme sahip ve elde kolayca kırılabilen ince kabuklu pikan cevizinde hasat mevsimi başladı. Anavatanı Amerika kıtası olan türle ilgili Türkiye'deki ilk çalışmalar, 1953 yılında Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü'nün (BATEM) merkez bahçesinde başlatıldı.
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KİLOGRAMI 150 TL'YE SATILIYORDU <br> <br> 1953'ten 1969'a kadar Amerika'dan getirtilen tohumlar üzerinde çalışmalar yapan BATEM ekipleri, 1969'da İsrail'den pikan cevizine ait 25 türün fidanlarını getirdi. Antalya'da BATEM'in kent merkezindeki merkez bahçesi ve Kadriye'deki yaklaşık 600 dönümlük alanın 50 dönümünde fidanlar dikildi. Son yıllarda bilinirliği artan pikan cevizinin, önceki yıllarda kilogramı 150 TL'ye kadar alıcı buluyordu. BATEM'in geçen yıl 33 liradan satışını yaptığı pikan cevizinin bu yılki fiyatı ise 40 TL civarında.
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İLK FİDANLARI BATEM ÜRETTİ <br> <br> BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, adaptasyon çalışmalarında 25 türden 'mahan', 'wichita', 'choctaw' ve 'western' türlerinde üstün verim ve kaliteye ulaşıldığını, bu türlerin BATEM adına fidanlarının üretimine başlanıldığını ve tescil ettirildiğini kaydetti. BATEM'in 25- 30 yıldır bu ticari çeşitlerin fidanını ürettiğini ve Türkiye'de de enstitü vasıtasıyla yayıldığını belirten Ünlü, “Narenciye, avokadonun yetiştiği yerlerde bu cevizler de yetişiyor. Son yıllarda farklı ürünler yetiştirmek isteyen üretici de özellikle avokado ve pikan cevizi üretimine yöneldi dedi.
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TOPLAM ÜRETİM 2 BİN TON <br> <br> Meyvedeki yağ oranının yüzde 71 ve normal cevizden biraz fazla olduğunu söyleyen Abdullah Ünlü, “Yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahip ince uzun bir ceviz türü. Normal cevize göre tadı biraz yumuşak, farklı ve lezzetli bir meyve türü. Ülkemizde sadece Ege ve Akdeniz bölgelerinin sahile bakan yamaçlarında ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yetişiyor. Tahminlere göre ülkemizde yıllık 2 bin ton üzerinde üretimi var. Pazarı olan ve son yıllarda pastacılar, baklavacıların da talep ettiği bir ceviz türü diye konuştu.
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800 RAKIMIN ALTINDA YETİŞİYOR <br> <br> BATEM olarak pikan cevizi fidanında yıllık üretimin 8- 10 bin adet civarında olduğunu kaydeden Ünlü, “Fidanlarımız sertifikalı. Özellikle farklı anaçlar kullanıyoruz, kendi anaçları yani ve dayanıklılık açısından kökten herhangi bir zarar gelmesin diye. Fidanlarımızı bu bölgedeki üreticilere satıyoruz. 800 rakım üzerinde yetişmeyen bir meyve türü. Fidanın tanesi 43 lira. Wichita ve choctaw erken, mahan daha geç hasat edilen türler. Normal cevize göre hasadı daha geç. Bölgemizde hasat dönemi başladı dedi.
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BİR DÖNÜME 14 AĞAÇ <br> <br> Bir dönüm araziye 13-14 pikan cevizi fidanı dikilebiliyor. Fidanlar, üçüncü yılından itibaren meyve vermeye başlıyor. Ekonomik verimlilik açısından bakıldığında, 6 yaşından sonra ağaç başına 20-25 kilo, 8 yaşından sonra ise ağaç başına en az 50 kilo meyve alınabiliyor. BATEM'de 1 yaşındaki pikan cevizi fidanlarının tane satışı ise 43 TL'den yapılıyor.
66 yıl önce Amerika'dan getirildi, kilosu 40 lira
Amerika kıtası menşeli bir tür olan ve Türkiye'ye ilk olarak 1953'te getirilen pikan cevizinde hasat dönemi başladı. Klasik cevize göre çok daha farklı bir görünüm ve ince kabuğa sahip pikan cevizinin Türkiye'deki üretimi yaklaşık 2 bin tona çıktı. Ürünün bu yılki fiyatı 25 ile 40 TL arasında değişiyor.
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