Özel sağlık sigortasına 7,7 milyar lira ödedik

Türkiye’de 2019 yılında özel sağlık sigortası yaptıranların sayısının tamamlayıcı sağlık sigortalılarla birlikte 3,7 milyona ulaştığını aktaran Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Bu 3,7 milyon adet poliçe sahibi 7,7 milyar lira prim ödedi” dedi. Toplam poliçe tutarının 2019'da önceki yıla göre yüzde 34 arttığını aktaran Sincek, Katılım Emeklilik'in sağlık alanındaki poliçe prim tutarının 5,3 milyon liraya ulaştığını vurguladı. Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve katılım sigortacılığı markası Katılım Emeklilik, sağlık ürünlerini Katılım Sağlık markasının çatısı altında topladı.

FAİZSİZ SAĞLIK SİGORTASI TANITILDI

Katılım Sağlık'a özel ve güçlü bir ekip kurduklarını belirten Ayhan Sincek, “İçeride yapılanmamızı güçlendirirken sahada da anlaşmalı kurum sayımızı sürekli artırıyoruz. Bu yıl ekonomik toparlanmayla birlikte sektöre olan talebin artacağını öngörüyoruz” dedi. Türkiye'nin ilk ve tek yüzde 100 faizsiz özel sağlık sigortası olduğu belirtilen Katılım Sağlık ürünlerinin tanıtımında konuşan Sincek, özel sağlık sigortasında katılım şirketlerinin payının henüz yüzde 1 bile olmadığını vurguladı. Sincek, “Önümüzde alınacak çok yol var. Hem özel sigorta sektörünün ekonomik büyüklüğü hem de katılım sigortacılığının sektördeki payı katlanacaktır" şeklinde konuştu.

SEKTÖR LİDERLİĞİNE OYNUYOR

Katılım sigortacılığının 2019’da önceki yıla göre yüzde 54 büyüyerek 3,5 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdiğini belirten Sincek, 2020’ye de hızlı girildiğini ve büyüme ivmesinin sürdüğünü aktardı. Sincek, “ Katılım Sağlık markamızla önümüzdeki yıllarda katılım sigortacılığının lideri olarak tüm sektörün de büyük oyuncularından biri olma yönünde hedeflerimizi revize ettik” dedi. Katılım Emeklilik’in 6 yıl önce Albaraka Türk ve Kuveyt Türk ortaklığıyla kurulduğunu anımsatan Sincek, sadece katılım sigortacılığı yapan ilk ve tek şirket olduklarını söyledi.