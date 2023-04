Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 1.4 milyar dolar azaldı

son dönemlerde Et ve Süt Kurumu'nun tabela ve logosunu kopyalayarak vatandaşları kandıran işletmeler her geçen gün artıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı konuyla ilgili denetimlerini derinleştirdi. Bakanlık kendisini Et ve Süt Kurumu olarak tanıtan kasap işletmelerine 7,14 milyon TL idari para cezası verdi.