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Ekonomi Özel teşvikler yatırıma ilaç Alınan tedbirler etkili oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel teşvikler yatırıma ilaç: Alınan tedbirler etkili oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, “Türkiye, özel teşvikler yoluyla katma değeri yüksek üretimi destekliyor” dedi. Dağlıoğlu, Türkiye’nin pandemi sürecinde iyi sınav verdiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası Yatırımcılar Derneği toplantısı
Uluslararası Yatırımcılar Derneği toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye’nin, özel teşvikler yoluyla katma değeri yüksek üretimi desteklediğini belirterek, “Bu sayede Türk imalat sektörü, son 15 yılda 40 milyar dolar civarında doğrudan yabancı yatırım çekti” ifadesini kullandı.

TEDBİRLER ETKİLİ OLDU

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nden (YASED) yapılan açıklamaya göre, YASED’in üye ve paydaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için başlattığı ve bugüne kadar 12 kez gerçekleştirilen online etkinlik serisi “YASED United” toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve YASED’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen YASED United’ın yeni toplantısının konuğu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ve McKinsey&Company Partner’lerinden Dr. Knut Alicke oldu Dağlıoğlu, “Türkiye’nin pandemi ile mücadeledeki başarısının ardında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde alınan hedef odaklı önlem ve politikalar bulunmaktadır. Türkiye, bu süreçte gereken her türlü önlemi almış ve almaya da devam etmektedir. Bu tedbirlerin ekonomik faaliyetler ve tedarik zincirini sekteye uğratmayacak seçici ve üretken politikalar olmasına özellikle önem verilmektedir” ifadelerini kullandı. YASED Başkanı Ayşem Sargın ise Kovid-19 salgınının küresel makroekonomik performansı önemli ölçüde etkilediğini aktardı. Dünya Ticaret Örgütü’nün, 2020 yılında ticaret hacminde yüzde 13-32 arasında düşüş beklediğini hatırlatan Sargın, “Uluslararası Doğrudan Yatırımlar (UDY) son yıllarda zaten azalmıştı. UNCTAD, 2020 yılında UDY’de yüzde 40’lık düşüş yaşanacağını tahmin ediyor. Şimdi yatırım rekabeti daha da önemli olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

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