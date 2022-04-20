Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından satılık taşınmazlar
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan satılık taşınmazlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Edirne, Ankara ve Muğla illerinde bulunan 11 adet taşınmazı, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından satılık taşınmazlar
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme tarihinde saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

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