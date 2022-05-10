Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
BASIN İLAN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan taşınmaz satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir, Ankara, Antalya, Muğla ve Aydın'da bulunan 10 adet taşınmaz, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhale konusu taşınmazların ihalelerine katılacak teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alması, her bir taşınmaz için ayrı teklif sunulması ve teklif ile şartnamede istenilen belgeleri İdare’nin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş, Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi zorunludur.

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