Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
BASIN İLAN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan taşınmaz satışı

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından Amasya, İstanbul ve Muğla'da bulunan 5 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından taşınmaz satışı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Amasya Merkez Hızırpaşa'da 625 ve 615 m² yüzölçümlü 2 adet taşınmaz, İstanbul Küçükçekmece Halkalı'da 1 adet mesken ve Muğla Bodrum Gökçebel'de 22.152, 1.156 m² yüzölçümlü 2 adet taşınmaz için son teklif verme tarihi 22 ve 23 Haziran 2022 tarihleri olarak açıklandı.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

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