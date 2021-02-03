Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

Spor

Hatay’dan Mesut döndü

Lider Fenerbahçe, Süper Lig’in 23. haftasında Hatayspor deplasmanından galibiyetle dönmesini bildi. Kaleci Altay’ın devleştiği ve sarı-lacivertlilerin çok zorlandığı maçta, 3 puanı getiren goller Thiam ve Billong’dan (kk) geldi. Fenerbahçe, bu galibiyetle hem liderliğini korudu hem de Galatasaray derbisi öncesi kayıp yaşamadı.