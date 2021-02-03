Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Yatırımcılara Duyuru

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Başkanlığı tarafından 31 adet taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleler, 2 Mart'ta başlayacak ve birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 31 adet taşınmaz 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

  • İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

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