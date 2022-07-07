Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
BASIN İLAN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, Malatya, Nevşehir, Şanlıurfa, Kırklareli, Erzincan, Kütahya ve Aydın illerinde bulunan taşınmazlar 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 7 adet taşınmazın satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

İhalelere katılmak isteyenlerin, tekliflerini ve şartnamede istenilen belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine elden teslim etmesi gerekmektedir.

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