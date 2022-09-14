Ekonomi Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
BASIN İLAN

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, İzmir ve Kütahya'da bulunan taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında satış yöntemiyle özelleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; taşınmaz satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek.

İhaleye, gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilir.

Teklif sahiplerinin her bir taşınmaz için ayrı ihale şartnamesi alması, teklif ile şartnamede istenilen belgeleri Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/Ankara adresine son teklif verme tarihi saat 18.00’e kadar elden teslim etmesi gerekmektedir.

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